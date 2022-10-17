В Латвии предупредили, что ожидает Лукашенко в случае нападения Беларуси на Украину

Белорусский режим во главе с диктатором Лукашенко вместе с Россией уже участвует в войне против Украины.

Беларусь разрешает России обстреливать Украину со своей территории, если Москве удастся убедить Минск направить войска РБ воевать против Украины, международная изоляция и санкции должны быть ужесточены.

Об этом заявил глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич.

Ринкевич отметил, что Лукашенко, позволяющий россиянам использовать территорию Беларуси для атак на Украину, фактически уже воюет против Украины.

"Если белорусская армия будет участвовать в агрессии, тогда мы должны ударить по Минску с помощью дополнительных санкций и международной изоляции. Самое главное — больше оружия для Украины", — подчеркнул Ринкевич в Твиттере.

Что происходит в Беларуси

Как известно, Беларусь участвует в войне против Украины с 24 февраля. Именно с территории Беларуси на Киев пошли в наступление русские войска. Оттуда же РФ запускает по Украине ракеты.

По данным мониторинговой группы "Беларуски гаюн", Александр Лукашенко может снабжать российских оккупантов танками.

Украинская разведка считает, что Путин пытается вовлечь белорусов в войну против Украины. Возле украинской границы находится 6 батальонов РБ.

Между тем, в Беларуси стартовала скрытая мобилизация, проводимая в настоящее время в селах, не затрагивая крупных городов. Мобилизация будет проходить под видом проверки боевой способности войск.

А Лукашенко и Путин договорились о развертывании совместной региональной группировки войск в рамках Союзного государства. Диктатор Беларуси заявил, что вроде бы Украина готовилась нанести удар по его государству. 16 октября стало известно, что Российская Федерация начала перебрасывать в Беларусь военные самолеты и вертолеты для региональной группировки войск.

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