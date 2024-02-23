В Латвии сделали заявление о наступлении российской армии

Быстрые наступательные маневры российской оккупационной армии маловероятны, ведь войско РФ не имеет таких огромных ресурсов. Впрочем, Москва попытается использовать нынешнюю слабость Украины в своих интересах.

Об этом заявил командующий Земессардзе (Национальной гвардии Латвии), бригадный генерал Каспарс Пуданс, сообщает Delfi.

"РФ пытается использовать нынешнюю слабость Украины в своих интересах, однако быстрые наступательные маневры и удары маловероятны, потому что Москва не имеет столь огромных ресурсов", — считает Пуданс.

Латвийский военный отмечает, что, возможно, РФ видит возможность вернуть себе инициативу на тактическом и на стратегическом уровнях – оценивая, как долго Украина сможет продержаться и как долго будет продолжаться поддержка союзников. Он также отмечает: в Кремле понимают, что способность ВСУ сопротивляться зависит от поддержки Запада оружием.

По мнению генерала, Россия будет пытаться двигаться вперед небольшими шагами и даже, возможно, захватить какую-нибудь территорию. Впрочем, главное для агрессорки – не проиграть и не отступить.

В свою очередь Украина, убежден Пуданс, сейчас способна вести только оборонные действия, а для продвижения ВСУ нужны три компонента: более широкая мобилизация, большая поддержка со стороны западных стран и новые тактические оперативные решения.

"Новое командование должно искать новые идеи, то есть тактические оперативные решения, как не проиграть войну и, желательно, победить в ней. Единственный способ выиграть эту войну – это физически уничтожить силы противника, если не на всей, то на большей части территории. Учитывая ресурсы" Украины маловероятно, что она одержит окончательную победу в этом году", — подчеркнул Пуданс.

Он предполагает, что украинцы могут попытаться вернуть себе стратегическое преимущество не на линии фронта, а в тылу, на российской территории, и нанести ущерб на оккупированных территориях. По его словам, украинцы заинтересованы скорее не в ударах по символическим объектам, а в нанесении РФ оперативных потерь — это один из козырей, который можно использовать.

Напомним, в интервью FoxNews президент Владимир Зеленский заявил, что Украина в 2024 году планирует не только обороняться, но и готовить новое контрнаступление. По его словам, в противостоянии с такой страной, как Россия, даже оборона – это большая задача и вызов.

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