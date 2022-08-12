В лесу на Киевщине обнаружено тело расстрелянного оккупантами украинца — Бучанский горсовет

По предварительным данным, тело принадлежит жителю Киева 1964 года рождения, расстрелянному русскими извергами во время оккупации.

В лесу Киевской области обнаружено тело расстрелянного оккупантами украинца.

Об этом сообщает Бучанский городской совет.

"Пешим патрулем третьей роты Добровольческого формирования Бучанской территориальной громады в лесу ближе к обочине дороги Блиставица — Здвижевка выявлено тело человека", — говорится в сообщении.

Отмечается, что, по предварительным данным, тело принадлежит Кончаковскому Олегу Владимировичу, жителю Киева 1964 года рождения, расстрелянному российскими нелюдями во время оккупации.

"Его дочь похитили орки и вывезли на территорию Беларуси 28 февраля", — добавили в горсовете.

По факту обнаружения тела начато следствие.

Напомним, в Бучанской громаде во время вторжения войск России и оккупации погибли по меньшей мере 458 украинцев (366 мужчин, 86 женщин, пять неопознанных, один мешок с частями тел, которые невозможно опознать как тело) — именно столько тел погибших нашли.

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