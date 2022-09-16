В лесу под Изюмом обнаружили 400 могил с замученными и убитыми мирными жителями и военными (фото)

В лесу возле освобожденного от оккупантов Изюма обнаружили более 400 могил. Тела имеют признаки пыток.
В лесу возле Изюма обнаружили могилы, где похоронены замученные оккупантами украинцы.
Об этом на своей странице в соцсети написал президент Украины Владимир Зеленский.
“Это должен видеть весь мир. Мир, в котором не должно быть жестокости и терроризма. Но все это есть. И имя этому – Россия. На месте массового захоронения в Изюме обнаружено более 400 тел. С признаками пыток, погибших в результате ракетных обстрелов, дети, военные ВСУ. Россия оставляет после себя только смерть и страдание. Убийцы. Палачи. Лишенные всего человеческого”, — рассказал Владимир Зеленский.
Также он подчеркнул, что оккупантам, которые совершали зверства на нашей земле, — не убежать и не спрятаться.
“Возмездие будет справедливо страшным. За каждого украинца, за каждую замученную душу”, — подчеркнул глава государства.
Напомним, что Польша, Германия и Франция согласились создать миссию по обучению ВСУ.
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