В лесу под Киевом заблокирована длинная вражеская колонна, которую уже заждались защитники столицы

Для врага держат авиацию, артиллерию и меткие выстрелы

Российская авиация нанесла удар по складам вблизи Броваров. Возник масштабный пожар, который уже ликвидируют. Вместо этого танковые колонны врага, двигавшиеся с Северо-Востока заблокированы.

Об этом говорится в ТСН.

На севере Киевской области нет безопасного места. Вражеская авиация ударила по складам вблизи Броваров. Клубы густого дыма накрывают все окрестные деревни, горит тона стирального порошка, средств для мытья посуды. Ударной волной выбило окна, двери. К счастью, вражеский авианалет не нанес ущерба военным. А вот охранница Валентина ужасно испугалась. "Бахнуло, это ракета, окна, а потом будка, а потом туда попало и сразу загорелось", — со слезами рассказывает женщина.

Эта вражеская авиация еще прорывается поближе к Киеву, а ее танковые колонны уже заблокированы в лесах на Северо-Востоке. Так говорят бойцы, которые здесь держат оборону. Они показывают черный дым на горизонте, то горит вражеская колонна.

Командир подразделения Максим говорит, что враг сменил тактику. Уже не передвигается большими, длинным колоннам. Они поделились на небольшие маневровые группы, которыми прощупывают оборону, ищут, где могут ускользнуть.

Ситуация в Борварах: российская авиация нанесла удар по складам

«Здесь не было еще столкновения, их разбивают еще на подходе – артиллерия, авиация, противник терпит потери и отступает. У нас настроение боевое, мы их ждем-ждем, не можем дождаться, приехали бы и мы бы закончили прямо на этом поле», — говорит боец.

Бойцы на позициях в приподнятом настроении постоянно шутят. Они знают, защищают от врага свою землю и своих людей, которые поддержат их, прикроют с флангов. Местный житель Николай уже набрал гранат, вытащил своего винчестера. Он тоже ждет россиян. «Это пуля на кабана, да для москаля… Мне его нужно на 100 метров подпустить, 60-70 метров, ну чтоб в лоб. Я Афганистан прошел, я боевая единица, я отсюда не уйду», – говорит мужчина.

Большая колонна русских танков расположена в соседнем лесу, но военные говорят, без паники, не бойтесь. Враг сам напуган, эта колонна как загнанный зверь пытается вырваться из этого леса, но не выходит.

Воинам российской армии страшно показаться на этом поле, где их ждут не только авиация и артиллерия, пулеметы и автоматы, но и охотничьи винтовки с пулями на кабана.