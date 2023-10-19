В Лимане Донецкой области у военных ВСУ неизвестные угнали внедорожник: фото

Волонтер Андрей Бурахович рассказывает, что автомобиль был очень нужен защитникам и просит всех, кто его увидит, сообщать ему.

В военных Вооруженных сил Украины неизвестные угнали внедорожник. Это произошло в городе Лиман Донецкой области.

О похищении в Facebook сообщил волонтер, киевлянин Андрей Бурахович, который 18 лет занимается ремонтом и эксплуатацией джипов.

"Ночью у наших ребят угнали машину. Город Лиман, Донецкая область. Разбросайте, пожалуйста, людям, которые в тех краях... Насколько она им нужна была, сколько мы в нее сил вложили и средств", — отметил Андрей.

Угнанный внедорожник/Фото: Андрей Бурахович/facebook.com

Волонтер обнародовал фотографии угнанного автомобиля, он просит, если кто-то его увидит, набирать его по телефону: 050 133 99 82

Напомним, Андрей Бурахович со своей командой с 24 февраля 2022 годя привезли из-за границы пару сотен машин, и каждый автомобиль проходил тщательную подготовку, и много машин, в разы больше, чем они привезли сами, им пригоняют на ремонт и обслуживание.

Напомним, по состоянию на 18 октября 2023 года ВСУ уничтожили 290 680 солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки было ликвидировано еще 630 военных. Данные уточняются.

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