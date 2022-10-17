В Лимане эксгумировали тела 35 военных и 152 гражданских – есть признаки насильственной смерти

По состоянию на 17 октября в деоккупированном Лимане обнаружили 43 захоронения.

В освобожденном от оккупантов Лимане в Донецкой области эксгумировали тела 35 военных и 152 гражданских, работы до сих пор продолжаются.

Об этом сообщила пресс-офицер полиции Донецкой области Александра Гаврилко на брифинге в Media Center Ukraine.

"34 военных ВСУ были эксгумированы на массовом захоронении в Лимане. За последние сутки мы эксгумировали тело еще одного военнослужащего, но это была отдельная могила на территории города. Что касается гражданских — сейчас у нас 152 человека эксгумированы — это и на местах массового захоронения, и в единичных могилах. Но эта цифра растет даже сейчас, пока мы с вами говорим, количество эксгумированных увеличивается", — заявила Гаврилко.

По ее словам, умершие получили травмы в основном в результате обстрелов и взрывов, однако есть и тела с признаками насильственной смерти, экспертиза продолжается.

Эксгумация тел в Лимане

1 октября ВСУ освободили Лиман, подняв в городе украинский флаг.

7 октября в Лимане и Святогорске началась эксгумация и перезахоронение тел погибших и умерших во время российской оккупации.

По данным МВД, оккупанты заминировали почти все места массовых захоронений украинцев.

14 октября следователи завершили эксгумацию на месте массового захоронения военнослужащих ВСУ в Лимане. Продолжается работа по эксгумации другого братского захоронения с гражданскими.

14 октября в Лимане обнаружили тела еще шести убитых мирных жителей.

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