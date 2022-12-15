В Лимане и Святогорске на освобожденной части Донбасса появился свет

Деоккупированные населенные пункты Донбасса возвращаются к жизни. Энергетики возобновляют электроснабжение в населенные пункты.
У недавно освобожденных Святогорске и Лимане в Донецкой области появилась электроэнергия.
Об этом 15 декабря сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.
"Лиман, Святогорск уже со светом. В других населенных пунктах продолжают работать ремонтные бригады. Работы усложняются из-за заминирования", — объяснил Тимошенко.
По его словам, на подконтрольных Украине территориях Донбасса, так же, как и по всей Украине, работают "Пункты Несокрушимости".
"Кто-то здесь учится, кто-то заряжает гаджеты, кто-то греется", — говорит заместитель руководителя ОП.
Тимошенко добавил, что в Донецкой области также работают пункты безвозмездной выдачи дров для населения, — все жители деоккупированных территорий могут воспользоваться этой опцией бесплатно.
"Посетили пекарню, которая снабжает хлебом часть Донбасса и Харьковщины. Россияне полностью разграбили предприятие — от оборудования до сантехники, но важно, что сейчас здесь уже работают люди", — подчеркнул Тимошенко.
Ранее сообщалось, что в освобожденном Лимане Донецкой области после российской оккупации не осталось ни одной уцелевшей многоэтажки. Оставшиеся в городе месяцы живут без воды и отопления, рассчитывая на помощь волонтеров. Враг периодически обстреливает город из артиллерии.
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