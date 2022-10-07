В Лимане и Святогорске началась эксгумация и перезахоронение тел погибших и умерших в оккупации (фото)

Пока продолжались бои за Святогорск и оккупация, погибших закапывали на улицах и во дворах.
В Лимане и Святогорске Донецкой области начали эксгумацию и перезахоронение погибших и умерших во время российской оккупации.
Об этом глава Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщил в Сети 7 октября.
В Лимане пока обнаружены два захоронения. На одном участке – около 200 могил. По предварительным данным, это одиночные могилы, где похоронены гражданские.
Второе погребение – это братская могила. В нем могут быть как военные, так и гражданские. Точное их количество еще предстоит установить.
"Сейчас стражи порядка исследуют эти места и вскоре приступят к процессу эксгумации. Прошу всех воздержаться от комментариев относительно количества захороненных людей и причин их смерти до окончательных выводов экспертов", – призвал Кириленко.
По поводу Святогорска, там на городском кладбище перезахоронили 21 тело. Эти тела принадлежат погибшим в оккупации гражданским.
"Пока продолжались бои за Святогорск и оккупация, погибших закапывали на улицах и во дворах", – отметил глава ОВА.
Он также сообщил, что все тела из числа перезахороненных 7 октября были идентифицированы и "надлежащим образом преданы земле".
"Пусть покоятся с миром. Рашисты будут наказаны за каждую разрушенную, изуродованную и отнятую ими человеческую жизнь", – резюмировал Кириленко.
Деоккупация Донетчины
Напомним, ВСУ освободили Святогорск 12 сентября. Бойцы вошли в населенный пункт и начали снимать фото и видео. Затем информацию подтвердили в Нацгвардии.
ВСУ освободили Лиман 1 октября и подняли в городе украинский флаг. В Лимане продолжается масштабное разминирование, поэтому местных пока просят не возвращаться домой.
5 октября журналисты "Громадського" сообщили, что в Лимане было обнаружено более 50 свежих захоронений, появившихся в период оккупации. Россияне рыли траншеи и хоронили там погибших гражданских. Собирать тела с улиц заставляли проукраинских местных жителей.
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