В Лимане и Святогорске началась эксгумация и перезахоронение тел погибших и умерших в оккупации (фото)

Пока продолжались бои за Святогорск и оккупация, погибших закапывали на улицах и во дворах.

В Лимане и Святогорске Донецкой области начали эксгумацию и перезахоронение погибших и умерших во время российской оккупации.

Об этом глава Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщил в Сети 7 октября.

В Лимане пока обнаружены два захоронения. На одном участке – около 200 могил. По предварительным данным, это одиночные могилы, где похоронены гражданские.

Также читайте Под освобожденным Лиманом нашли российский штаб с важными документами (фото)

Второе погребение – это братская могила. В нем могут быть как военные, так и гражданские. Точное их количество еще предстоит установить.

"Сейчас стражи порядка исследуют эти места и вскоре приступят к процессу эксгумации. Прошу всех воздержаться от комментариев относительно количества захороненных людей и причин их смерти до окончательных выводов экспертов", – призвал Кириленко.

По поводу Святогорска, там на городском кладбище перезахоронили 21 тело. Эти тела принадлежат погибшим в оккупации гражданским.

"Пока продолжались бои за Святогорск и оккупация, погибших закапывали на улицах и во дворах", – отметил глава ОВА.

Он также сообщил, что все тела из числа перезахороненных 7 октября были идентифицированы и "надлежащим образом преданы земле".

"Пусть покоятся с миром. Рашисты будут наказаны за каждую разрушенную, изуродованную и отнятую ими человеческую жизнь", – резюмировал Кириленко.

Деоккупация Донетчины

Напомним, ВСУ освободили Святогорск 12 сентября. Бойцы вошли в населенный пункт и начали снимать фото и видео. Затем информацию подтвердили в Нацгвардии.

ВСУ освободили Лиман 1 октября и подняли в городе украинский флаг. В Лимане продолжается масштабное разминирование, поэтому местных пока просят не возвращаться домой.

5 октября журналисты "Громадського" сообщили, что в Лимане было обнаружено более 50 свежих захоронений, появившихся в период оккупации. Россияне рыли траншеи и хоронили там погибших гражданских. Собирать тела с улиц заставляли проукраинских местных жителей.

В освобожденном Лимане обнаружили массовое захоронение – десятки могил неопознаны

Читайте также: