В Лимане обнаружили тела еще шести убитых оккупантами людей

За прошедшие сутки россияне убили двух мирных жителей Донецкой области.

В деоккупированном от российской армии Лимане Донецкой области обнаружили тела еще шести убитых мирных жителей.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

"За 14 октября россияне убили 2 мирных жителей Донбасса — в Бахмуте. Кроме того, в Лимане обнаружили еще 6 гражданских, убитых россиянами во время оккупации", — отметил он.

Еще 6 человек за вчера, 14 октября, получили ранения.

Также, по его словам, невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Эксгумация тел в Лимане

1 октября ВСУ освободили Лиман, подняв в городе украинский флаг.

7 октября в Лимане и Святогорске началась эксгумация и перезахоронение тел погибших и умерших во время российской оккупации.

Полиция эксгумировала уже более 120 тел на деоккупированных территориях Донбасса.

По данным МВД, оккупанты заминировали почти все места массовых захоронений украинцев.

14 октября следователи завершили эксгумацию на месте массового захоронения военнослужащих ВСУ в Лимане. Продолжается работа по эксгумации другого братского захоронения с гражданскими.

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