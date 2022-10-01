В Лимане оцеплено около 5 тыс. оккупантов, после освобождения города на очереди может быть Кременная — Гайдай

Зажатые в Лимане российские оккупанты попросили российское командование разрешить выйти из города, но получили отказ.

Группировки из около пяти тысяч солдат армии агрессорки России имеют три варианта развития событий: попытаться вырваться, всем погибнуть или сдаться ВСУ.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

"Большая группировка в окружении. Такой не было. Все пути подвоза туда боекомплекта или спокойного выхода группировки нет, все полностью перекрыто", — подчеркнул глава области.

По словам Гайдая, после увольнения Лимана на очереди может быть Кременная. Кроме того, потом может быть "треугольник" – Северодонецк, Рубежное, Лисичанск.

Он подчеркнул, что сейчас в Луганской области много техники российских военных. Все больше технику они до сих пор опрокидывают.

Напомним, аналитики ISW сообщают, что украинские Вооруженные силы взяли в окружение группировку российских войск под Лиманом и держат под огневым контролем все логистические пути. Украинские силы, вероятно, отвоюют или оцепят город в течение следующих 72 часов.

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