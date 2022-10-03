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В Лимане очень опасная ситуация, саперы проводят разминирование — спикер ВСУ

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В Лимане очень опасная ситуация, саперы проводят разминирование — спикер ВСУ

Фото: скриншот с видео

Оккупанты оставили чрезвычайно много мин, сбегая из города.

Во время отступления из Лимана в Донецкой области российские захватчики оставили много мин и растяжек. Сейчас саперы производят разминирование города.

Об этом в эфире национального телемарафона рассказал спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый.

"Зачистили от захватчиков сам город, и конечно, остатки их еще где-то бегают по окрестностям, их сейчас активно отлавливают. Но там продолжаются стабилизационные меры. В первую очередь, там сейчас очень опасная минная ситуация. Оккупанты оставили чрезвычайно много мин противопехотных, так называемые растяжки, оставили мины-"лепестки", которые за листвой не видны", — отметил он.

Также, по его словам, многие зарубежные журналисты хотят попасть в деоккупированный город, однако там пока очень опасно.

Напомним, Гайдай рассказал, куда сбежали оккупанты во время освобождения ВСУ Лимана.

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