В Лимане очень опасная ситуация, саперы проводят разминирование — спикер ВСУ

Оккупанты оставили чрезвычайно много мин, сбегая из города.
Во время отступления из Лимана в Донецкой области российские захватчики оставили много мин и растяжек. Сейчас саперы производят разминирование города.
Об этом в эфире национального телемарафона рассказал спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый.
"Зачистили от захватчиков сам город, и конечно, остатки их еще где-то бегают по окрестностям, их сейчас активно отлавливают. Но там продолжаются стабилизационные меры. В первую очередь, там сейчас очень опасная минная ситуация. Оккупанты оставили чрезвычайно много мин противопехотных, так называемые растяжки, оставили мины-"лепестки", которые за листвой не видны", — отметил он.
Также, по его словам, многие зарубежные журналисты хотят попасть в деоккупированный город, однако там пока очень опасно.
Напомним, Гайдай рассказал, куда сбежали оккупанты во время освобождения ВСУ Лимана.
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