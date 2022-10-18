В Лимане полиция эксгумировала тела 5 убитых детей: самая маленькая девочка была 2021 года рождения

Предварительно установлено, что все погибли от осколочных ранений в результате обстрелов оккупантов.

В деоккупированном Лимане в Донецкой области полиция эксгумировала тела пятерых детей, убитых россиянами.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.

По информации следователей, четырех детей обнаружили в массовом захоронении на кладбище. Еще одного мальчика мама похоронила на собственном дворе. Предварительно установлено, что все погибли от осколочных ранений в результате российских обстрелов.

"Полицейские достали из стихийных могил девочек, 2021, 2019 и 2008 годов рождения, и мальчиков, рожденных 2011 и 2012 годов. Две маленькие девочки – сестры. После судебно-медицинской экспертизы детей перезахоронят", — говорится в сообщении.

Следственные действия в Лимане продолжаются две недели. Это место крупнейшего массового захоронения в деоккупированной части Донбасса.

Правоохранители также изымают тела из одиночных захоронений во дворах и огородах.

По состоянию на утро 18 октября в Краматорском районе эксгумировали 35 военнослужащих ВСУ и 131 гражданского жителя. Среди гражданских – 67 мужчин, 56 женщин, 5 детей, пол 6 человек – не установлен.

Эксгумация тел в Лимане

1 октября ВСУ освободили Лиман.

7 октября в Лимане и Святогорске началась эксгумация и перезахоронение тел погибших и умерших во время российской оккупации.

По данным МВД, оккупанты заминировали почти все места массовых захоронений украинцев.

14 октября следователи завершили эксгумацию на месте массового захоронения военнослужащих ВСУ в Лимане. Продолжается работа по эксгумации другого братского захоронения с гражданскими.

14 октября в Лимане обнаружили тела еще шести убитых мирных жителей.

По состоянию на 17 октября в деоккупированном Лимане обнаружили 43 захоронения. Умершие получили травмы в основном в результате обстрелов и взрывов, однако есть и тела с признаками насильственной смерти, экспертиза продолжается.

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