В Лимане полиция обнаружила "военную комендатуру" россиян (фото)

В Лимане продолжаются следственно-оперативные меры по выявлению мест, где россияне незаконно удерживали украинцев.

В деоккупированном Лимане в Донецкой области правоохранители обнаружили место дислокации так называемой "военной комендатуры" российских захватчиков.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

В административном здании одного из местных предприятий представители ВС РФ и подконтрольные им незаконные вооруженные формирования обустроили так называемый штаб. Там они проводили фильтрационные мероприятия и оформляли местным жителям фейковые документы на перемещение по городу.

"Гражданских, по каким-либо причинам не прошедших "фильтрацию", принудительно привлекали к строительству фортификационных сооружений, разгрузке автомобилей с материальным обеспечением, оборудованию территории колючей проволокой и т.д. Удерживались потерпевшие по несколько дней в холодном подвале, в бесчеловечных условиях", — говорится в сообщении.

Также в гаражах и боксах для ремонта техники обнаружены изуродованные и разукомплектованные автотранспортные средства, отобранные у местного населения.

"Кроме того, о пребывании подразделений армии государства-агрессора на этой территории указывают карты Донецкой области с определенными отметками, остатки продуктов питания, лекарства российского производства, а также брошенное оккупантами оружие и военная форма. Изъятые вещи станут вещественными доказательствами о совершении военнослужащими РФ преступлений на территории Донецкой области", — рассказали правоохранители.

Деокупация Лимана

Вооруженные силы Украины 1 октября освободили от россиян Лиман в Донецкой области.

По данным МВД, оккупанты заминировали почти все места массовых захоронений украинцев.

По состоянию на 17 октября в деоккупированном Лимане обнаружили 43 захоронения. Умершие получили травмы в основном в результате обстрелов и взрывов, однако есть и тела с признаками насильственной смерти, экспертиза продолжается.

18 октября полиция эксгумировала в Лимане тела пятерых убитых детей – самая маленькая девочка была 2021 года рождения.

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