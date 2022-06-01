В Лимане семья священника УПЦ МП встречала оккупантов с хлебом и солью (фото)

В недавно оккупированном Лимане Донецкой области семья священника УПЦ МП встречала российских военных с хлебом и солью. Священнослужителя ранее задерживали правоохранители из-за его содействия террористам.
Речь идет о семье священника местного Свято-Лаврентиевского храма Ксении Петербургской, принадлежащего к УПЦ Московского патриархата.
Об этом пишет "Патриот Донбасса".
Издание также опубликовало скриншоты из видеозаписи, где видно, что хлеб-соль оккупантам вручает жена настоятеля храма Ольга Фоменко. А ее муж Сергей Фоменко обнимается с оккупантами и благословляет их.
Заметим, что во время боев за Лиман российская артиллерия разрушила дом этой семьи, однако она с радостью встретила захватчиков.
По данным местных источников, Фоменко поддерживал боевиков из группировки Игоря Гиркина (Стрелкова), действовавших в 2014 году в Красном Лимане и районе. Боевики жили возле церкви, где их кормили. Рядом с храмом они установили и свой блокпост.
Священника даже задерживали правоохранители из-за его содействия террористам. Но это не привело ни к каким юридическим последствиям для Фоменко. Пока неизвестно, было ли открыто в отношении священнослужителя уголовное дело по событиям 2014 года.
Напомним, ранее известный своей проукраинской позицией священник УПЦ Андрей Пинчук, рассказал, действительно ли его церковь намерена окончательно порвать с РПЦ и каким будет ее будущее.
Читайте также: