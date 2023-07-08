В Лимане выросло количество жертв и раненых в результате обстрела оккупантами

В Лимане Донецкой области в результате обстрела армией России в субботу, 8 июля, выросло количество жертв – пока известно о восьми погибших. Число раненых увеличилось до 13 человек.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел.

"В настоящее время известно о 8 погибших в результате утреннего вражеского обстрела", — говорится в сообщении.

Спасатели ликвидировали пожары частного жилого дома, пристройки к зданию типографии и трех легковых автомобилей, возникших в результате обстрелов.

Обстрел Лимана 8 июля

Оккупанты около 10 утра обстреляли город Лиман на Донетчине из реактивной системы залпового огня. Захватчики ударили по частному сектору.

В результате вражеского удара есть жертвы и раненые. На месте работает полиция и чрезвычайники.

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