В Лимане задержали чиновницу "Укрпочты", которая пошла на сотрудничество с оккупантами

Женщина устроилась на работу в оккупационную "администрацию" и собирала информацию на граждан.

Бывшая чиновница одного из отделений "Укрпочты" в Лимане добровольно пошла на сотрудничество с российскими оккупантами.

Об этом информирует пресс-служба СБУ.

Отмечается, что женщина присоединилась к местной "администрации" оккупантов и собирала информацию о гражданах, которую передавала агрессорам.

"Ее назначили главой "отдела приема граждан управления труда и социальной защиты населения ДНР". Находясь на "должности" коллаборантка собирала персональные данные граждан, которые передавала российским оккупантам. Принуждала пенсионеров и льготников переводить соцвыплаты под "российскую юрисдикцию", — идет.

После освобождения города женщина сначала пыталась скрываться от правосудия и даже устроилась на работу в "Укрпочту". Впрочем, сотрудники СБУ установили факты коллаборационной деятельности и задержали женщину.

В СБУ сообщают, что на основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили фигурантке о подозрении по ч. 5 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность).

Напомним, ранее сообщалось, что СБУ собрала доказательства о причастности бывшего проректора киевского учебного медицинского учреждения, которое было агентом российских оккупантов.

Кроме того, мы ранее информировали, что сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили гражданина России, который на территории Львовской области проводил интернет-агитацию, призывая к свержению государственного устройства в Украине, а также поддерживал российскую агрессию.

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