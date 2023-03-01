Жене оккупанта предложили сдать сына в детский дом, потому что ее муж на войне в Украине

В Липецке, что в России, власти предложили беременной жене военного сдать своего сына в детский дом. Аргументировали это тем, что ребенку так будет лучше.

В российском Липецке власти предложили женщине сдать своего сына в детский дом, поскольку ее муж на войне, а сама она беременна.

Об этом пишут в российских соцсетях.

Как отмечается, власти города предложили беременной жене оккупанта сдать своего старшего 4-летнего сына в детский дом. Поводом тому стало то, что у женщины нет семьи, сама она ждет младенца, а мужчина в это время на войне, которую РФ развязала против Украины.

“По ее словам, ситуация выглядит так: ей назначили плановую операцию в роддоме, но сына не с кем оставить, потому что она сирота, мужа в отпуск не отпускают, а его родители недееспособны. Господа чиновники женщину выслушали, но предложить ничего лучше, чем отдать ребенка в детский дом, а потом забрать назад, не смогли”, — пишет российский телеграмм-канал.

Там также добавили, что женщина просит помощи и надеется на поддержку соцработников.

Напомним, что на войне против Украины погиб экс-депутат пропутинской партии "Единая Россия" Советского района Самары Денис Штейн, осужденный в РФ за сбыт наркотиков.

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