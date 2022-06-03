В Лисичанске оккупанты убили женщину, по Мирной Долине нанесли авиаудар: какая ситуация в Луганской области

Российские оккупанты не прекращают обстреливать Луганскую область, убивая мирных людей и разрушая инфраструктуру.

Бои в Северодонецке продолжаются, по Мирной Долине россияне нанесли авиаудар.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

"Не имея значительных достижений на фронте, враг отчитывается очередными победами над гражданской инфраструктурой – бьет по домам и предприятиям. "Русский мир" в их понимании – это степь вокруг. Только в Северодонецке, где ведутся бои в центре города, повреждены девять домов. В Лисичанске – два, а также инфраструктура и транспорт пожарной части. В частности, четыре автомобиля, на которых могли бы выезжать на пожары и спасать жизни. 16 домов разрушены в Горском, шесть – в Золотом, еще три – в Тошковке", – отметил он.

Гайдай подчеркнул, что вчера утром в Лисичанске артиллерийским снарядом врага убило женщину. Российские захватчики продолжают обстрелы гражданской инфраструктуры и украинских военных в районах Северодонецка, Боровского, Устиновки и Лисичанска.

Вражеская штурмовая авиация нанесла авиаудары неподалеку от Мирной Долины. Кроме того, в районе Метелкино и Белогоровки противник пытался вести штурмовые действия, понес потери, отошел на предыдущие позиции. Также враг производит обстрелы в районах Золотого, Камышевахи, Николаевки, Белогоровки и Врубовки, добавил глава ОВА.

В то же время, за минувшие сутки отбиты пять атак оккупантов, уничтожены пять танков, три артиллерийских системы, две боевые бронированные машины. Подразделения противовоздушной обороны сбили три БПлА типа "Орлан-10".

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Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 100-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

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