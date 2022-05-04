В Лисичанске оккупанты уничтожили противотуберкулезный диспансер, переживший две мировые войны (видео)

В Лисичанске (Луганская область) российские оккупанты во вторник, 3 мая, обстреляли историческое здание противотуберкулезного диспансера.
Бельгийский архитектурный ансамбль в Лисичанске выдержал две мировые войны и битву за город в 2014 году.
Об этом рассказал глава Луганской ОВ Сергей Гайдай.
"Сверхстаршее здание Бельгийского наследия, в котором базировался тубдиспансер, вспыхнуло в результате вражеского обстрела. Орки охотятся за "стратегическими объектами", поэтому целенаправленно попали в медицинское учреждение", — отметил Гайдай.
Глава ОВА подчеркнул, что за более двух месяцев войны ни одно лечебное учреждение на Луганщине не уцелели.
"Прилетело также во двор Бельгийской больницы, которая ждала реставрацию и новое назначение", — добавил он.
Гайдай обратил внимание, что Бельгийский архитектурный ансамбль в Лисичанске выдержал две мировые войны, но разрушается россиянами в ХХІ веке.
"Красивые исторические сооружения стали мишенями для необразованных рашистов. Цель россиян – тотальное уничтожение", — подытожил глава ОВА.
Ранее в Лисичанске в результате обстрелов дотла сгорело здание гимназии, которая является частью Бельгийского архитектурного наследия города. Гимназия неоднократно попадала в рейтинг лучших учебных заведений Украины и была одним из лучших учебных заведений Луганщины.
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