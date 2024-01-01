В Лисичанске произошел "прилет" по училищу, где базировались оккупанты (карта)

Удар пришелся по расположению российского добровольческого отряда "Кубань" (БАРС-16).
В ночь на 1 января был нанесен удар по оккупированному Лисичанску в Луганской области: произошло попадание в училище, где базировались российские военные.
Об этом сообщает издание "Новини Донбасу"
Оккупационная "администрация" Лисичанска подтвердила факт удара в новогоднюю ночь. Там заявили, что в 00:40 (23:40 по киевскому времени) улицы города осветили разрывы снарядов.
В "администрации" также заверили, что в результате обстрела пострадавших якобы нет.
В то же время российские телеграм-каналы пишут, что якобы ВСУ нанесли ракетный удар по расположению российского казацкого добровольческого отряда "Кубань" (БАРС-16). Члены этого отряда базировались в 94-ом училище в Лисичанске.
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К слову, в ночь на 1 января в оккупированном Донецке произошли шесть "прилетов" по гостинице "Донбасс Палас", где праздновали российские захватчики с московскими гостями.
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