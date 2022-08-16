В Лисичанске уничтожен вражеский штаб: вышли из чата около 100 нерядовых абонентов (видео)

Во время взрывов в оккупированном Лисичанске Луганской области 16 августа был уничтожен штаб российских войск, который они обустроили в бывшем здании СБУ.
По предварительным данным, ликвидировано около 100 нерядовых оккупантов.
Об этом сообщил СтратКом ВСУ, добавив соответствующее видео с места атаки.
"По предварительной информации, во временно оккупированном Лисичанске
наши воины неизвестные курильщики в неустановленном месте уничтожили бывшее здание СБУ, где оккупанты организовали себе штаб", – говорится в опубликованной информации.
"Также сообщается, что пока "вышли из чата" около 100 совсем не рядовых абонентов. Сейчас информация уточняется", – добавили в СтратКоме.
В то же время глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил о ликвидации в Лисичанске почти сотни российских солдат из 2-го армейского корпуса.
"Курение убивает! В Лисичанске почти сотня "кульков" НЕ рядовых солдат 2-го армейского корпуса. Хорошая тенденция – Попасная, Лисичанск… Продолжение следует", – анонсировал глава области.
Напомним, днем 16 августа в Лисичанске прогремел взрыв, после которого Гайдай сообщил о "хлопке".
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