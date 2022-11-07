В Лисичанске ВСУ накрыли позиции боевиков-"ахматовцев": ликвидировано более 30 оккупантов

Вооруженные силы на Луганском направлении не дают врагу расслабиться.

По позициям оккупантов в Лисичанске на Луганщине украинские артиллеристы нанесли удар, в результате чего было уничтожено более 30 боевиков так называемого батальона "Ахмат".

Об этом сообщил представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире телеканала "Эспрессо".

По его словам, вооруженные силы на Луганском направлении не дают врагу расслабиться. По противнику постоянно наносят удары артиллерией.

"Наши подразделения проводят определенную боевую работу, чтобы враг не расслаблялся. Россияне иногда пытаются контратаковать. Но мы держим это в поле зрения. Их контратаки украинская армия останавливает огнем артиллерии. А дальше действуют наши танковые подразделения, отвергающие врага от позиций ВСУ", – сказал Череватый

Боевые действия на Луганском направлении

Ранее глава Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказал, что Россия стягивает "мобиков" на Кременское и Сватовское направления.

По состоянию на конец октября ВСУ освободили уже 9 населенных пунктов в Луганской области.

31 октября украинские защитники взяли под огневой контроль трассу Сватово-Кременная и не дают россиянам перемещать по трассе ни личный состав, ни военную технику, ни боеприпасы.

Вчера российская армия снова пыталась вернуть под свой контроль Белогоровку, чтобы сделать из нее плацдарм для дальнейшего наступления. Также активные боевые действия проходят вокруг Сватового.