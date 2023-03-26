Российский диктатор Владимир Путин размещением ядерного оружия на территории Беларуси пытается запугать союзников Украины.

Об этом заявил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.

Он заявил, что Россия пытается активизировать западных политиков, призывающих прекратить поддержку Украины.

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"Россия делает новые шаги в попытке вызвать недовольство некоторых политиков на Западе поддержкой Украины или запугать страны, поддерживающие Украину. Это включает заявление Путина о размещении ядерного оружия в Беларуси до июля этого года", — заявил он.

Кроме того, министр посоветовал не обращать внимания на подобные действия Кремля.

"Не стоит отвлекаться на крики "что теперь?". Защита стран НАТО от угрозы ядерного оружия гарантирована, независимо от того, размещено ли это оружие к западу от наших границ (Калининград), к востоку (Беларусь) или к северу (Ленинград)", – заявил Анушаускас.

Он добавил, что в США тоже сдержанно отнеслись к таким действиям российского диктатора, заявив, что "не собираются менять ни один из своих планов ядерного сдерживания".

Напомним, ранее осийский диктатор Владимир Путин заявил, что Россия и Китай намерены развивать сотрудничество между странами в разных сферах, в том числе в военной, но не создавали "военный союз".

Кроме того, ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что намерение России разместить в Беларуси ядерное оружие означает, что Владимир Путин проиграет.

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