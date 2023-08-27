В Литве рассказали, какую стратегию выбрал Путин для войны в Украине

РФ пытается отрицательно повлиять на темпы и масштабы предоставления Украине помощи.

Российский диктатор Владимир Путин избрал стратегию изнурительной войны против Украины.

Такое мнение высказала премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните, передаёт Delfi.

По ее словам, таким образом, глава Кремля ожидает усталости от стран-союзников Украины, которые предоставляют оружие.

"Пока кажется, что стратегия Путина – изнурительная война, длительное истощение", – заявила Шимоните.

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Она подчеркнула, что с помощью такой стратегии РФ постарается негативно повлиять на темпы и масштабы предоставления Украине помощи.

"Потом придут политические партии, которые вообще перестанут поддерживать Украину. Я вижу такую реальную возможность", – заявила премьер.

Кроме того, после ночной атаки дронов на Москву в Кремле придумали новое объяснение так называемой СВО. Теперь там говорят о защите самой России.

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