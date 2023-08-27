В Литве рассказали, какую стратегию выбрал Путин для войны в Украине

РФ пытается отрицательно повлиять на темпы и масштабы предоставления Украине помощи.
Российский диктатор Владимир Путин избрал стратегию изнурительной войны против Украины.
Такое мнение высказала премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните, передаёт Delfi.
По ее словам, таким образом, глава Кремля ожидает усталости от стран-союзников Украины, которые предоставляют оружие.
"Пока кажется, что стратегия Путина – изнурительная война, длительное истощение", – заявила Шимоните.
Она подчеркнула, что с помощью такой стратегии РФ постарается негативно повлиять на темпы и масштабы предоставления Украине помощи.
"Потом придут политические партии, которые вообще перестанут поддерживать Украину. Я вижу такую реальную возможность", – заявила премьер.
Кроме того, после ночной атаки дронов на Москву в Кремле придумали новое объяснение так называемой СВО. Теперь там говорят о защите самой России.