В "ЛНР" оккупанты расстреляли пенсионера и забрали его авто из-за "долгов" — фото

Во временно оккупированном Стаханове Луганской области солдаты армии России похитили и убили местного 65-летнего пенсионера Алексея Кириченко. Преступники также забрали его автомобиль.

Об этом пишет российский Telegram-канал "ВЧК-ОГПУ".

Преступление совершили трое военнослужащих ВС РФ. Они украли из дома местного жителя, расстреляли и выбросили его тело в водоем.

Об убийстве стало известно после того, как 2 апреля в отдел "МВД РФ" города Стаханов обратилась женщина и сообщила, что накануне ее мужа — 65-летнего Алексея Кириченко похитили люди в камуфляже и увезли в неизвестном направлении.

На следующий день российские оперативники установили и схватили трех военнослужащих из в/ч 22179 "БАРС -12", признавшихся, что у жертвы якобы был долг, за счет которого они забрали автомобиль Toyota Land Cruiser 200 вместе с владельцем и уехали в сторону Лисичанска. По дороге между ними произошел конфликт и военные расправились с мужчиной: Алексея Кириченко расстреляли из АКС-74У и сбросили его тело в воду.

Двое из задержанных оказались выходцами из Кабардино-Балкарии: 37-летний гранатометчик Магомет Жашуев и 34-летний командир взвода Зафир Мизиев.

Солдат-оккупант РФ, убивший пенсионера в Луганской области / Фото: Telegram / ВЧК-ОГПУ

Солдат-оккупант РФ, убивший пенсионера в Луганской области / Фото: Telegram / ВЧК-ОГПУ

Солдат-оккупант РФ, убивший пенсионера в Луганской области / Фото: Telegram / ВЧК-ОГПУ

О Зафире Мизиевой СМИ уже писали в 2015 году, тогда он был осужден на 7 лет заключения с другим земляком, признанным активным сторонником террористической организации "ИГИЛ" и подготовкой взрывников в Сирии.

Третьим задержанным в "ЛНР" 27-летний командир отделения Денис Киселев из Хабаровска.

Напомним, оккупанты атаковали ракетами Славянск.

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