В "ЛНР" подорвали "главного таможенника" Юрия Афанасьевского – СМИ (фото)

Во временно оккупированной Луганской области в собственном доме подорвали Юрия Афанасьевского, который возглавлял "таможню ЛНР" и отмывал средства для финансирования оккупационных подразделений, воевавших против Украины. Он находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Об этом сообщил Obozrevatel со ссылкой на источники.

По данным источников, подрыв Афанасьевского якобы организовала Служба безопасности Украины.

Юрий Афанасьевский получил множественные осколочные ранения головы, шеи, живота.

Афанасьевский имеет звания генерал-майора, он является агентом центрального аппарата ФСБ. В террористической "ЛНР" он исполняет роль "финансиста" предводителя "ЛНР" Леонида Пасечника.

Напомним, в Азовское море упал российский боевой вертолет Ка-52 – что известно.

Читайте также: