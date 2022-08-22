В "ЛНР" пытаются провести "общую мобилизацию" и производят поиск рашистов-дезертиров разведка

В "ЛНР" пытаются провести "общую мобилизацию" и ищут рашистов-дезертиров.

Об этом сообщает Главное управление военной разведки Минобороны Украины.

По данным разведки, во временно оккупированном Сватове состоялась радиотрансляция выступления так называемого "председателя ЛНР" Леонида Пасечника. В ходе речи было объявлено о начале "всеобщей мобилизации" на территории "ЛНР". По словам Пасечника, она будет проходить в два этапа:

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- мобилизация населения, получившего паспорта "ЛНР" и РФ, а также отвечающая конкретным военно-учетным специальностям;

- остальное мужское население в возрасте от 18 до 65 лет.

Анонсировано, что мобилизационные мероприятия начнутся с 1 сентября. О сроках окончания кампании – не сообщалось.

Также ГУР стало известно, что в оккупированный Довжанск (ранее – Свердловск) Луганской области прибыл личный состав Росгвардии для выполнения административно-полицейских мероприятий. А именно: проведение проверок документов населения, проверок транспортных средств и т.п. Эти меры направлены на поиск и задержание дезертиров среди военнослужащих "Л/ДНР" и ВС РФ.

В то же время росгвардейцы не подчиняются местным оккупационным администрациям. В частности, известно, что они на общих основаниях провели обыск главы оккупационной администрации Довжанского коллаборанта Андрея Сухачева.

Напомним, из-за массового отказа офицеров-десантников участвовать в боевых действиях на территории Украины, в командовании воздушно-десантных войск РФ принято решение назначать на офицерские должности контрактников без офицерских званий и опыта участия в боевых действиях.

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