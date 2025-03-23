В Лондоне опасаются нового "оружия" Кремля против британских миротворцев в Украине

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер получил предупреждение о возможном использовании Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) как инструмент гибридной войны со стороны России.

Как пишет The Telegraph, в Лондоне опасаются, что Кремль может подать судебные иски против британских военных, которые будут участвовать в предстоящей миротворческой миссии в Украине.

Согласно материалу, российские власти могут использовать юридические механизмы ЕСПЧ, чтобы взорвать моральный дух армии, обвинив военных в нарушениях прав человека. Это вызывает тревогу в контексте возможного участия Великобритании в многонациональной операции на украинской территории.

Теневой министр обороны Джеймс Картлидж обратился к главе оборонного ведомства Джону Хили с призывом рассмотреть временный выход из Европейской конвенции по правам человека для защиты военных. В письме он отметил, что британские солдаты уже сталкивались с "досадными" судебными преследованиями после участия в миссиях в Ираке, Афганистане и Северной Ирландии.

"Чтобы максимально защитить наших солдат, я призываю вас рассмотреть возможность ухода из ЕСПЧ на период пребывания войск в зоне украинского конфликта", — написал Картлидж.

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Этот вопрос возникает на фоне беспокойства среди ветеранов. По словам Картлиджа, многие из них уже выразили опасение, что подобные прошлые иски могут повториться и в Украине.

В Министерстве обороны Великобритании уверяют, что правительство ведет детальное военное планирование вместе с союзниками, чтобы сформировать будущую систему гарантий безопасности для Украины.

"Великобритания, как и всегда, действует в соответствии с национальным и международным законодательством во время проведения операций", — отметили в МО.

Ранее премьер-министр Кир Стармер заявил о готовности Великобритании предоставить войска и авиацию для участия в миротворческой миссии на территории Украины после прекращения боевых действий.