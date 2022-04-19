В Лондоне ответили на инициативу об обмене Медведчука на британских пленных

В Лондоне ответили на инициативу об обмене Медведчука на британских пленных

Великобритания не будет вступать с Россией в переговоры об обмене задержанного кума Путина Виктора Медведчука на двух британских легионеров, взятых в плен РФ.

Министр по делам Северной Ирландии Брендон Льюис заявил, что в Британии обсуждается только вопрос о том, как наказать РФ санкциями, а не помочь Москве.

Об этом он заявил в интервью Sky News.

Льюис отметил, что Виктор Медведчук близок Путину олигархом, поэтому в Лондоне не намерены способствовать его обмену. Напротив, речь идет о введении санкций против людей, приближенных к российскому лидеру, и в этом контексте "странно думать о том, как можно помочь России".

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"Мы не будем искать способы, как помочь России, мы стремимся фактически убедиться, что режим Путина не добился успеха в этом отвратительном вторжении, и мы будем продолжать делать все возможное, чтобы помочь украинскому народу и президенту и правительству Украины победить Путина", — сказал Льюис.

Комментировать возможность участия Британии в попытке вернуть своих пленных британцев домой министр отказался, объяснив, что это "вопрос национальной безопасности".

Ранее российское телевидение показало видеозапись с якобы британскими пленными Шоном Пиннером и Айденом Аслином, которых оккупанты взяли в плен в Мариуполе.

Напомним, вечером 12 апреля президент Украины Владимир Зеленский сообщил о задержании кума Путина, нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука.

Впоследствии Зеленский предложил России обменять Медведчука на пленных украинцев.

В понедельник, 18 апреля, бывший нардеп обратился к Владимиру Зеленскому и российскому диктатору Владимиру Путину с предложением обменять его на защитников и жителей Мариуполя.

В Кремле видели обращение Медведчука, но оно осталось без реакции.

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