В Лозовой россияне сверхмощной ракетой уничтожили пустой лицей

Минувшей ночью мощный взрыв прогремел в Лозовой, ракета попала в одно из учебных заведений. От огромного сооружения мало что осталось, говорится в ТСН.

Уламки стекла, бетонные глыбы, куски мебели и книги с тетрадями – все вокруг покрыто слоем серой пыли. «Услышал ночью взрыв, около трех ночи. Позвонил по телефону после минут 5-10 — сторож заведения, сказала, что в школу попала ракета», — рассказывает директор Лозовского лицея Сергей Решетов.

Рашиская смертоносная ракета попала прямо в кабинет, где до сих пор изучали биологию. Рядом было полдесятка классов с учебными станками и остальным оборудованием, после взрыва уцелело не много. Вплотную к кабинетам трудового воспитания к минувшей ночи располагался корпус самых маленьких воспитаников. К любимцам местных малышей сейчас никому нет дела, потому что куски бетона могут завалиться в любой момент. Родители ребятишек вместе с учителями, из-за пропасти, там, где раньше были окна, спасают то, что уцелело.

Обломки ракеты, которой рашисты уничтожили школу в Лозовой, разбросало на несколько сот метров вокруг. Большинство элементов корпуса из легкого сплава, на котором видно немало заклепок. Учитывая здесь уже найденные обломки, специалисты предположили, что вероятно в Лозовскую школу попала ракета воздушного базирования Х-101. Такие ракеты – максимально точные, с расстояния до 5 тысяч километров погрешность попадания не превышает 20 метров и каждый такой запуск стоит 13 миллионов долларов, поэтому не знать, куда именно целятся, решить просто не могли. «Честно, не верилось, что это произойдет с нашим заведением! Вообще не верилось! Это удар просто по детству», – говорит директор заведения.

Люди уверены: это сознательный террор и возмездие за успехи украинских воинов на передовой. Но бояться врага здесь никто не собирается. Одни, скорее, начали ремонтировать поврежденные взрывом прилегающие к школе сооружения. Другие – взяли в руки краску. На русском граждане Украины написали тем, кто теперь убегает из Харьковщины, где на самом деле их место.

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