В лучшем случае уйдет несколько месяцев: Пентагон — о сроках передачи истребителей F-16

Министр Военно-воздушных сил США считает, что F-16 не изменит кардинально ситуацию в войне.

Министр Военно-воздушных сил США Фрэнк Кендалл убежден — предоставление Украине истребителей F-16 важно в среднесрочной перспективе, но не изменит кардинально ситуацию в войне России против Украины.

Об этом Кендалл заявил 22 мая, общаясь с группой журналистов Defense Writers Group в Вашингтоне, сообщает "Голос Америки".

Предоставление Украине F-16 "создает промежуточные возможности, которых у украинцев пока нет, но не это изменит ситуацию кардинально", ведь "пока что авиационная сила не была решающим фактором" в войне, заявил чиновник и отметил эффективность систем противовоздушной обороны.

"F-16 помогут украинцам, но не изменят баланс коренным образом", — добавил чиновник.

Комментируя вопрос о сроках передачи оружия, Кендалл говорит, что многие детали нужно выяснить, чтобы передать Украине F-16 и на это "в лучшем случае уйдет несколько месяцев".

Министр Военно-воздушных сил США также подчеркнул, что в помощи Украине "были другие значительно более высокие приоритеты" и поэтому США не начали передачу этих самолетов раньше: "Думаю, рационально было принять это решение сейчас... думаю, мы должны начать думать заранее на более длинную перспективу".

Напомним, 19 мая президент США Джо Байден проинформировал лидеров G7, что Вашингтон поддерживает совместные усилия с союзниками и партнерами по подготовке украинских пилотов на самолетах четвертого поколения, включая F-16.

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