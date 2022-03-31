В Луцк переехало 15 тысяч переселенцев, людей пытаются бесплатно накормить в социальных столовых

Всем, кто зарегистрируется, выдают талон на питание

Бесплатный обед для тех, кто вынужденно покинул свой дом. В Луцке заработало уже две столовые, которые с 12 до 15 часов дня угощают переселенцев горячими обедами. Получить их можно по специальному талону.

Об этом говорится в ТСН.

На кухне школьной столовой семеро хозяек готовят не менее полусотни гостей. Наталья заведует котлетами, Екатерина с Иванкой мажут повидлом булочки.

За полчаса до начала обеда в столовую заходят Владимир и Федосия. Они здесь впервые приехали из Мариуполя. От дома, говорят, уже развалины. «Когда стреляли, из девятиэтажки сделали шестиэтажку. Три этажа упало, а кирпичи полетели на машину. И все – мы без дома, без ничего – нищие, милости просим. Вы не думайте, что мы пришли, чтобы нас покормили, неужели у нас рук, ног нет, чтобы вот это мы на пенсии, я считаю мы это не заслуживаем», — со слезами рассказывает пара.

Во время обеда они почти не разговаривают. Слышно только лязг тарелок. «Пока была возможность мы за свой счет, а потом пошли и узнали информацию. Второй день сюда приходим», – говорит посетительница Елена.

В Луцк, говорит глава города, из-под обстрелов приехало уже почти 15 000 украинцев. «Сейчас у нас работает две социальные столовые, бесплатно питающие переселенцев с 12 до 3 дня. Уже полторы тысячи человек зарегистрировались в Луцке как временно переселенные на такую услугу», — говорят в мэрии.

В Луцке заработали две столовые, которые угощают переселенцев горячими обедами

Для того чтобы получить бесплатный обед — нужен талон. Выдают его месяц в департаменте социальной политики. «Каждый человек, который приехал и зарегистрировался в Луцке, получает справку о том, что это внутренне перемещенное лицо и согласно этой справке они могут получить все социальные услуги», — сообщают в благотворительном фонде.

Большие порции многие разделяют пополам – часть забирают в банки или судочки.

Елена и Настя из Киевщины выезжали через гуманитарный коридор. С собой взяли штаны и несколько кофт. Уже в Луцке, говорят, всем помогли. Теперь, то и дело благодарят, не только за обед. «Спасибо, так вкусно готовят и дали вон вещи ребенку. Все организовано и парк здесь такой красивый – на родной земле, за границу мы не поехали», – говорят девушки.

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