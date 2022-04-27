В Луцке демонтируют советскую символику на мемориале Вечной Славы (фото, видео)

В Луцке демонтируют советскую символику на мемориале Вечной Славы (фото, видео)

В Украине продолжают массово сносить памятники советской армии.

В Луцке приступили к демонтажу советской символики на мемориале Вечной Славы. Там также будет исправлена дата начала Второй мировой войны.

Об этом сообщил городской голова Луцка Игорь Полищук.

"Начали демонтаж советской и украиноненавистнической символики на мемориале Вечной Славы. После демонтажных работ все благоустройство будет восстановлено в кратчайшие сроки", — написал Полищук.

Он добавил, что также произойдет замена даты начала Второй мировой войны.

"Монтаж цифр 1939 вместо 1941 подрядчик обязался сделать до 1 мая", — отметил он.

Напомним, мэр Новомосковска согласен переименовать город, но при одном условии.

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