В Луцке сутки ликвидируют пожар на нефтебазе после попадания российской ракеты: апокалиптические фото

В Луцке сутки ликвидируют пожар на нефтебазе после попадания российской ракеты: апокалиптические фото

Ракета была выпущена с территории Белоруссии.

По состоянию на вечер 28 марта в Луцке спасатели продолжают ликвидацию пожара на нефтебазе, произошедшего 27 марта из-за попадания ракеты РФ.

Об этом сообщает ГСЧС Украины.

По данным чрезвычайников, пожар удалось локализовать утром, однако ликвидация продолжается.

"Продолжается тушение пожара, произошедшего на одном из промышленных предприятий для хранения горючего в Луцке в результате обстрела 27 марта. Сегодня в 08:12 его удалось локализовать, сейчас идет ликвидация ", — говорится в сообщении.

По словам мэра Луцка, нефтебаза понесла серьезные потери. Те записи горючего, которые были, выгорели дотла.

Напомним, вечером 27 марта Россия нанесли ракетный удар в Луцке по нефтебазе. В результате возник пожар. К счастью, обошлось без жертв.

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