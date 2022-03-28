В Луцке сутки ликвидируют пожар на нефтебазе после попадания российской ракеты: апокалиптические фото

Ракета была выпущена с территории Белоруссии.
По состоянию на вечер 28 марта в Луцке спасатели продолжают ликвидацию пожара на нефтебазе, произошедшего 27 марта из-за попадания ракеты РФ.
Об этом сообщает ГСЧС Украины.
По данным чрезвычайников, пожар удалось локализовать утром, однако ликвидация продолжается.
"Продолжается тушение пожара, произошедшего на одном из промышленных предприятий для хранения горючего в Луцке в результате обстрела 27 марта. Сегодня в 08:12 его удалось локализовать, сейчас идет ликвидация ", — говорится в сообщении.
По словам мэра Луцка, нефтебаза понесла серьезные потери. Те записи горючего, которые были, выгорели дотла.
Напомним, вечером 27 марта Россия нанесли ракетный удар в Луцке по нефтебазе. В результате возник пожар. К счастью, обошлось без жертв.
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