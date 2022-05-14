В Луцке трех школьников вербовали российские спецслужбы: что нашли в телефонах детей

В Луцке подростков попытались завербовать российские спецслужбы. Дети фотографировали военные объекты.
В частности, в телефонах школьников были обнаружены снимки военного аэродрома.
Об этом сообщили в Службе безопасности Украины в Волынской области.
В СБУ отметили, что 9 и 10 мая троих школьников несколько раз видели возле одного из блокпостов города. Оперативники СБУ проверили телефоны. Там кроме снимков с ремонтного пункта аэродрома обнаружили также переписку с неизвестными российскими абонентами.
"Они расспрашивали у школьников о ситуации в регионе, пытаясь узнать информацию о расположении военных объектов, военной техники и вооружения", — отметили в СБУ.
Успели ли дети передать в Россию важную информацию – правоохранители не уточняют.
Ранее стало известно, что частная военная компания (ПИК) "Вагнера" приступила к неразборчивому найму людей, которые готовы отправиться воевать в Украине в составе оккупационных войск.
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