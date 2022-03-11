В Луцке возобновили работу котельных, не работавших после российских обстрелов

Оккупанты ранее разбомбили местный военный аэродром.
В Луцке после обстрелов российскими оккупантами военного аэродрома две котельные прекратили работу. В настоящее время их функционирование возобновлено.
Об этом в Фейбуке сообщает ГКП "Луцктепло".
"Работа котельных восстановлена", — заявили в предприятии.
Ранее "Луцктепло" сообщал, что из-за взрывов в Луцке работа двух котельных на ул. Карбышева и ул. Арцеулова была временно прекращена, а их функционирование обещали возобновить после стабилизации ситуации.
Напомним, в пятницу, 11 марта, российская армия нанесла ракетный удар по аэродрому в Луцке Волынской области. Бомбардировщик Российской Федерации выпустил четыре ракеты.
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