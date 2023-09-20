В Луганске грузовик оккупантов раздавил легковушку с людьми – видео, фото

В Луганске произошла авария с участием российских солдат и гражданских.

Во временно оккупированном Луганске грузовик с российскими военными протаранил легковый автомобиль с людьми.

Видео с места аварии распространили в местных Telegram-каналах.

ДТП произошло 20 сентября на улице Павловской, в районе заправки. Машина оккупантов буквально раздавила легковушку.

Место аварии в Луганске, вызванной оккупантами/Фото: скриншот

На видео и фото видно, что возле раздавленного автомобиля стояли два военных грузовика, а также люди в форме. Пострадали ли люди в результате аварии неизвестно.

В Луганске оккупанты грузовиком раздавили легковушку

Напомним, в Луганске оккупант на бензовозе насмерть переехал женщину — жуткое видео.

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