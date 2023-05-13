В Луганске и Мариуполе снова неспокойно: росСМИ сообщают о попадании по оккупантам

Во временно захваченных Луганске и Мариуполе снова слышны взрывы.

Уже второй день подряд в оккупированном Луганске месту сообщают о "бавовне". Взрывы раздаются и в Мариуполе.

Соответствующие фото и видео выкладывают местные.

Известно, что в Луганске мощный взрыв прогремел в микрорайоне "Юбилейный". По информации российских пропагандистских СМИ, в Луганске есть попадания по старому зданию Луганской академии внутренних дел. С 2015 года там размещались военные.

Кроме того, о "хлопке" сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко. По его информации, в городе произошло два мощных взрыва.

"Второй мощный взрыв. Слышен по всем районам города. В этот раз Эпицентр в сторону Азовстали", — сообщил он.

Андрющенко добавил, что местные также видели пролет ракет со стороны Волновахи в сторону Мариуполя, однако пока такая информация не подтверждена.

Напомним, накануне, 12 мая, во временно захваченном Луганске также были слышны взрывы. По информации местных, в результате "прилетов" загорелся машиностроительный завод и нефтебаза. Завод использовался как пункт снабжения ВС РФ.

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