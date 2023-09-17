В Луганске оккупант на бензовозе насмерть переехал женщину — жуткое видео

В Луганске военный грузовик сбил женщину на пешеходном переходе.

Во временно оккупированном Луганске 12 сентября произошла ужасная авария – российский захватчик за рулем бензовоза переехал насмерть женщину, переходившую дорогу по пешеходному переходу.

Жуткое видео опубликовали в Сети.

Как видно на кадрах, бензовоз оккупантов проехал на красный свет и наехал на женщину на переходе. После наезда водитель даже не остановился, а просто продолжил движение. Как пишут очевидцы, женщина, сбитая бензовозом, погибла на месте.

На видео также видно, что после аварии тело женщины долгое время лежало на дороге – водители автомобилей и прохожие не спешили оказать первую медицинскую помощь, или хотя бы вызвать скорую помощь.

В Луганске оккупант на бензовозе переехал насмерть женщину на переходе

Напомним, в ночь на 17 сентября оккупанты нанесли ракетный удар по Харькову – первые подробности.

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