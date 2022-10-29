В Луганске оккупанты принуждают к мобилизации студентов дневной формы обучения

Во временно оккупированном Луганске уже мобилизовано около 600 студентов.

Во временно оккупированном Луганске российские захватчики прибегли к мобилизации студентов дневной формы обучения еще с начала полномасштабного вторжения России в Украину. В настоящее время уже мобилизовано около 600 студентов.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Начиная с 20 февраля 2022 года, то есть еще накануне войны, россияне начали мобилизовывать студентов стационара в ряды 2-го армейского корпуса ВС РФ. Сегодня количество таких мобилизованных составляет 575 человек.

"Оккупанты начали формировать списки совершеннолетних студентов по всем так называемым вузам на временно оккупированной территории Украины, в том числе и в Крыму", — говорится в сообщении.

Мобилизация россиян на войну против Украины

Президент России Владимир Путин 21 сентября объявил о начале мобилизации.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил Путину, что в России якобы удалось мобилизовать 300 тысяч военных. В этой связи Шойгу заявил, что меры по "частичной мобилизации" закончены.

В России мужчинам предлагают подписывать контракт и идти на войну в Украину в обмен на списание долгов за коммунальные услуги.

Военный эксперт Сергей Грабский рассказал, что сегодня в Украине сражается от 140 до 160 тысяч оккупантов.

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