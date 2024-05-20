В Луганске "прилетело" по базированию оккупантов – видео, фото

Во временно оккупированном Луганске утром 20 мая раздались мощные взрывы. По предварительной информации, произошел "прилет" по академии внутренних дел, где базировались российские оккупанты.

Об этом пишут паблики.

В Сети начали распространять видео места взрыва – на кадрах виден густой столб дыма.

В Луганске "прилет" по месту базирования оккупантов / Фото: скриншот

Других подробностей о последствиях "бавовны" в Луганске нет. Так называемые оккупационные власти города пока ничего не комментировали.

Напомним, в Луганской ОВА оценили последствия удара по нефтебазе РФ (видео).

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