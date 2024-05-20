В Луганске "прилетело" по базированию оккупантов – видео, фото

В Луганске раздались мощные взрывы.
Во временно оккупированном Луганске утром 20 мая раздались мощные взрывы. По предварительной информации, произошел "прилет" по академии внутренних дел, где базировались российские оккупанты.
Об этом пишут паблики.
В Сети начали распространять видео места взрыва – на кадрах виден густой столб дыма.
Других подробностей о последствиях "бавовны" в Луганске нет. Так называемые оккупационные власти города пока ничего не комментировали.
Напомним, в Луганской ОВА оценили последствия удара по нефтебазе РФ (видео).
Читайте также ведущие новости дня:
- Они держали север Харьковщины 13 часов: эксклюзивное интервью о 30-х пограничниках-героях
- Мобилизация авто и имущества на нужды ВСУ: у кого могут забрать и какая процедура
- Курс валют в Украине: сюрпризы продолжаются – что делать с гривнами, долларами и евро