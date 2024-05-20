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В Луганске "прилетело" по базированию оккупантов – видео, фото

В Луганске "прилетело" по базированию оккупантов – видео, фото

В Луганске "прилетело" по базированию оккупантов – видео, фото

В Луганске "прилет" по месту базирования оккупантов / Фото: скриншот

В Луганске раздались мощные взрывы.

Во временно оккупированном Луганске утром 20 мая раздались мощные взрывы. По предварительной информации, произошел "прилет" по академии внутренних дел, где базировались российские оккупанты.

Об этом пишут паблики.

В Сети начали распространять видео места взрыва – на кадрах виден густой столб дыма.

В Луганске
В Луганске "прилет" по месту базирования оккупантов / Фото: скриншот

Других подробностей о последствиях "бавовны" в Луганске нет. Так называемые оккупационные власти города пока ничего не комментировали.

Напомним, в Луганской ОВА оценили последствия удара по нефтебазе РФ (видео).

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В Луганске "прилет" по базированию оккупантов

В Луганске "прилет" по базированию оккупантов

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