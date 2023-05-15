В Луганске ранен так называемый министр внутренних дел "ЛНР" Игорь Корнет

Корнет получил ранения в результате взрыва в парикмахерской в центре Луганска.

В результате взрыва в Луганске якобы ранен так называемый министер внутренних дел "ЛНР" Игорь Корнет.

Об этом пишет пропагандистский кремлевский ресурс "РИА Новости" со ссылкой на источники.

По данным журналиста Дениса Казанского, взрыв прогремел в парикмахерской в центре Луганска.

Корнет получил тяжелые ранения.

"Пропагандисты сейчас как всегда будут валить все на Украину. А я просто напомню, что именно Корнет руководил "переворотом в ЛНР" в 2017 году, когда сбросили Плотницкого. Тогда Корнет сам метил в кресло "главы ЛНР", но вместо него назначили Пасечника. С Пасечником у Корнета также был давний конфликт. Корнет плел против него интриги и пытался подсидеть", — пишет Казанский.

Ранее "Донбасс.Реалии" рассказывали о борьбе за власть в Луганске. В частности, о конфликте между предводителем группировки "ЛНР" Леонидом Пасечником и Карнетом. Как утверждали тогда источники проекта в украинской разведке, Пасечник не контролировал Корнета и активно собирал на него компромат.

Что известно о взрыве

Как сообщалось, во временно оккупированном Луганске 15 мая раздался мощный взрыв. Отмечается, что инцидент произошел в центре города по улице Демехина.

По предварительной информации, взрывное устройство сработало в помещении салона красоты "Барбершоп" на улице Демехина. Перекрыта дорога от Советской. На место инцидента приехало много скорых и военных.

Российские средства массовой пропаганды пишут, что взорвалось возле "Государственной телевизионной и радиовещательной компании ЛНР". Отмечается, что причиной стал подрыв. Пострадали пять человек.

В парикмахерской в центре Луганска взорвали псевдоминистра внутренних дел "ЛНР" Корнета

Напомним, ВСУ нанесли удар по расположению российских захватчиков неподалеку от Бахмута. В результате прилета было ликвидировано около 20 захватчиков, среди которых был командир и начальник штаба бригады и один из заместителей командующего 2 АК.

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