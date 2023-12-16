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В Луганске российские оккупанты задавили человека на пешеходном переходе: фото

Автор
Светлана НесчетнаяСветлана Несчетная
Дата публикации
Просмотры
827
Время на прочтение
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В Луганске российские оккупанты задавили человека на пешеходном переходе: фото

В Луганске оккупанты сбили человека на переходе / Фото: Telegram / Денис Казанский

У тела столпились шесть окупантов в военной форме.

В Луганске произошло ужасное ДТП. Российские оккупанты снова задавили человека на пешеходном переходе.

Об этом сообщил журналист Дений Казанский на своем Telegram-канале и обнародовал соответствующее фото.

На фото видно, как у тела столпились шесть окупантов в военной форме.

В Луганске оккупанты сбили человека на переходе / © Telegram / Денис Казанский
В Луганске оккупанты сбили человека на переходе / Фото: Telegram / Денис Казанский

Напомним, в сентябре в Луганске военный грузовик оккупантов сбил женщину на пешеходном переходе. Шокирует то, что после аварии тело женщины долгое время лежало на дороге – водители автомобилей и прохожие не спешили оказать первую медицинскую помощь, или хотя бы вызвать скорую помощь.

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Дата публикации
Просмотры
827
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