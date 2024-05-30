В Луганске у рожениц без паспорта РФ оккупанты будут забирать младенцев — ЦНС

В оккупированном Луганске российские захватчики намерены забирать у родителей новорожденных в случае отсутствия паспорта Российской Федерации.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления, созданный Силами специальных операций по обучению, координации и масштабированию движений сопротивления оккупации Украины.

"Во временно оккупированном Луганске коллаборанты прибегают к вопиющему нарушению прав человека. Здесь решили исправить ситуацию с раздачей российских паспортов путем запугивания рожениц", – говорится в сообщении.

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В частности, накануне родов женщин в так называемой ЛНР в отдельных случаях еще могут госпитализировать без наличия паспорта РФ.

"Однако во время выписки обязательно проверяют, есть ли российские документы у одного из родителей. Если такого нет — местные коллаборанты угрожают не отдать ребенка", — отмечают в Центре.

В связи с этим Центр национального сопротивления обращается ко всем международным организациям с призывом осудить очередное нарушение агрессором норм международного права и беспрецедентное нарушение прав человека.

"Эти вопиющие преступления должны быть прекращены и наказаны", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Волчанске оккупанты расстреливают местных жителей, которые отказываются выполнять их приказы.

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