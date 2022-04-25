В Луганской области 25 апреля планируют эвакуацию: власти просят людей выезжать

Сегодня будет очередная попытка эвакуации населения из Лисичанска, Северодонецка, Горного, Попасной, Рубежного.

В понедельник, 25 апреля, планируется проведение эвакуации мирного населения из пяти населенных пунктов Луганской области.

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

"Эвакируйтесь в безопасные регионы Украины. Не допустите насильственного вывоза россиянами в никуда, без документов и каких-либо человеческих прав", — подчеркнул он.

Гайдай также отметил, что эвакуация полностью бесплатна.

Места собрания для эвакуации 25 апреля:

Северодонецк: проспект Химиков, 28;

Лисичанск: СТВ (РТИ), 40 лет Победы; ул. Сосюры, 324, ГСЧС;

Попасная: ул. Щербакова, 1-а;

Горное: ул. Гагарина, 13а;

Рубежное: ул. Чехова, 11.

"Вы знаете, какая тяжелая обстановка в Попасной и Рубежном, под плотным и почти непрерывным обстрелом все населенные пункты Горной громады. У большинства людей там не осталось крыши над головой – дома разрушены Россией. Каждый раз эвакуация оттуда – событие, полное героизма отдельных людей. Но пока мы не спасем всех, у кого есть такое желание, не остановимся. Будем рисковать, терять транспорт – впрочем, еще и еще будем возвращаться за земляками", — подчеркнул Гайдай.

Напомним, Сергей Гайдай сообщал, что оккупанты КАМАЗами вывозят трупы и бросают технику.

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