В Луганской области активные бои продолжаются вокруг Сватового — председатель Северодонецкого РВА

В Луганской области наиболее активные боевые действия происходят вокруг Сватового. Впрочем, контрнаступление украинских Вооруженных Сил Украины в регионе замедлилось.

Об этом в эфире "Еспресо" рассказал руководитель Северодонецкого РВА Роман Власенко.

По его словам, ситуация в регионе сложная из-за погодных условий. В частности, дело в том, что влага в земле не позволяет проезжать колесной техникой.

"Какое-то наше продвижение возможно только на гусеницах. Это очень усложняет движение ВСУ вперед. По поводу контрнаступления ситуация немного замедлилась возле Белогоровки и Кременной. Более-менее движение вокруг Сватового — севернее, южнее. Сейчас Сватово является центром противостояния на Луганщине", — рассказал. он.

Ситуация в Луганской области

Вооруженные силы хоть медленно, но уверенно продвигаются вглубь временно оккупированной территории Луганской области. Глава ОВА Сергей Гайдай говорит, что освобождение территории дается нашим защитникам непросто. К слову, 5 октября Гайдай заявил о начале деоккупации Луганской области.

Россияне завезли в Луганщину большое количество недавно мобилизованных и осужденных. На Сватовском и Кременском направлениях продолжаются тяжелые бои.

Между тем , трасса Сватово-Кременная в Луганской области от 28 октября находится под контролем украинских военных. ВСУ не дают россиянам перемещать по трассе ни личный состав, ни военную технику, ни боеприпасы.

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