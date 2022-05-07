В Луганской области атаки на прорывы совершают "вагнеровцы": глава ОВА рассказал о планах оккупантов

В Луганской области атаки на прорывы со стороны российских оккупантов совершают "вагнеровцы".
Правда, их действия не имеют успеха — оккупанты не могут захватить населенные пункты.
Об этом сообщает глава Луганской ОВ Сергей Гайдай.
"Рашисты продолжают попытки прорваться в Попасной и Воеводовке, бои до сих пор продолжаются, у врага успеха нет. Несмотря на большое количество разной техники и "вагнеровцев", которые оказались не бессмертными, — орки не могут захватить населенные пункты. Рубежное — без изменений, контроль 50/ 50. "Кадыровцы" в Луганской области не воюют — только мародерят и снимают видео", — подчеркнул он.
Гайдай такой отметил, что пленные российские военные рассказывают, что цель РФ одна – выйти на географические границы Луганской области.
"Следующие несколько дней будут тяжелыми, ведь россияне будут пытаться сделать "что-то", чтобы 9 мая отчитываться перед путлером, поэтому призываю: будьте осторожны, оставайтесь в укрытиях, ограничьте пребывание на улице", — призвал глава Луганской ОВА.
Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 73-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.
Читайте также:
- Россия намерена объявить Украине полноценную войну: Шмыгаль назвал дату
- Погибли три поколения женщин: новые детали ракетного удара по Одессе, унесшего жизни младенца, его мамы и бабушки
- "Я даю 99%, что провалится": Арестович рассказал о наступлении российских войск на Донбассе и Юге