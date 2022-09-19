В Луганской области Белогоровка полностью зачищена от российских оккупантов — Гайдай

В Луганской области Белогоровка полностью зачищена от российских оккупантов.

В Луганской области ВСУ полностью зачистили Белогоровку от российских оккупантов. Населённый пункт находится под контролем украинских военных.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Сергей Гайдай.

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“Нам всем следует запастись терпением в предвкушении масштабной деоккупации Луганщины. Этот процесс будет гораздо труднее, чем на Харьковщине. За каждый сантиметр Луганской земли будет тяжелая борьба. Враг готовится к обороне, поэтому "парадом" не зайдем", — подчеркнул Сергей Гайдай.

Он также добавил, что сейчас идет процесс подготовки освобождения. Когда территории деоккупируют – туда сразу вернется украинская власть.

Напомним, что воздушные силы Украины ликвидировали за неделю 8 самолетов РФ и 2 вертолета.

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