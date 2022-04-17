В Луганской области без газоснабжения остаются 37 населенных пунктов

Более 100 тыс. потребителей в регионе без электроэнергии.

По состоянию на 17 апреля в Луганской области без газоснабжения остаются более 108 тыс. потребителей в 37 населенных пунктах: 29 полностью и 8 частично.

Обесточены 32 населенных пункта: 18 полностью и 14 частично. Более 101 тыс. потребителей без электроэнергии.

Об этом сообщил глава Луганской ОВ Сергей Гайдай.

"Два населенных пункта с газом, однако еще три обесточили россияне. Эта ситуация меняется каждый час. Утром мы возобновили подачу электроэнергии, позже оказалось, что в это время россияне повредили водопровод. Что-то чиним за полдня, серьезные повреждения нуждаются в нескольких сутках, критические – завершения активных боевых действий. Например, вчера возобновили газоснабжение для 1 100 семей в двух населенных пунктах, однако 8 500 домов снова обесточены. Аварийные бригады и дежурные электромонтеры, газовики, слесари почти не отдыхают", — отметил он.

Также приостановлена подача воды в населенные пункты коммунальным предприятием "Попаснянский районный водоканал".

Водоснабжение отсутствует в Рубежном, Попасной, частично Лисичанске и Северодонецке.

Напомним, жителей Луганской области просят эвакуироваться, 17 апреля можно выехать из шести населенных пунктов области.

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